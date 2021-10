Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Studienfahrt führte nach Speyer

Eine dreitägige Studienfahrt führte rund 20 Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums nach Speyer. Mit einem ausgiebigen Spaziergang erkundeten sie die Altstadt und natürlich das Wahrzeichen, den romanischen Dom. Mit seinen vier massiven Türmen ist die Ähnlichkeit zur Münsterschwarzacher Abteikirche sehr auffällig und oft beschrieben worden. Ein Highlight der Fahrt war das Technikmuseum, in dem die Schüler nicht nur Oldtimer und Flugzeuge bewunderten, sondern auch in den Bauch eines 46 Meter langen U-Bootes gehen durften. Auf der Rückfahrt machten sie in Frankfurt einen Zwischenstopp, um an einer Führung durch das „Städel-Museum“ teilzunehmen.