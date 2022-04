Marktbreit vor 1 Stunde

Struwwelpeter in Politik und Gesellschaft

Heinrich Hoffmanns Bilderbuch "Der Struwwelpeter" ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Das Museum Malerwinkelhaus in Marktbreit präsentiert, so eine Pressemitteilung, ab Sonntag, 3. April, in der Sonderausstellung "Sieh einmal, hier steht er: Der Struwwelpeter in Politik und Gesellschaft" einen erwachsen gewordenen alten Bekannten, der ganz neue Seiten aufzeigt: 150 Jahre deutsche Geschichte, verpackt in Bildern und Reimen auf Grundlage dessen, was Hoffmann Mitte des 19. Jahrhunderts schuf – spitz, kritisch, frech, politisch, satirisch.