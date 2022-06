Kitzingen vor 14 Minuten

Brand in Mehrfamilienhaus: Drei Personen leicht verletzt

Bei einem Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Kitzingen sind in der Nacht auf Dienstag drei Personen leicht verletzt worden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich, wie es im Pressebericht der Polizei heißt.