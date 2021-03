In einem Zweifamilienhaus in Wiesentheid wunderte sich ein Mieter über seine erhöhten Stromrechnungen. Als er Nachforschungen im Haus durchführte, stellte er fest, dass die andere Mietpartei elektronische Geräte über seinen Stromanschluss betrieb. Der Geschädigte schaltete die Polizei ein. Die unberechtigte Stromentnahme zieht nun eine Strafanzeige nach sich, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.