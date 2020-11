Kitzingen vor 1 Stunde

Stromkasten in Kitzingen aufgehebelt

Vermutlich mit einem Stemmeisen hebelten Unbekannte am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr an der Einmündung Friedenstraße/Kaltensondheimer Straße in Kitzingen die Türe eines Stromkastens auf. Im Inneren des Kastens wurde laut Polizeibericht nichts weiteres beschädigt. An der Türe entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.