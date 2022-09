Marktbreit vor 1 Stunde

Stromausfall in Marktbreit und Umgebung

Am Montagabend kam es um 19.27 Uhr in Marktbreit und umliegenden Orten zu einer Störung im 20-Kilovolt-Mittelspannungsnetz des Stromversorgers N-Ergie Netz GmbH. Vom Stromausfall betroffen waren Frickenhausen, Goßmannsdorf, Marktbreit und Segnitz. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.