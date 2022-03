Kitzingen aktualisiert vor 36 Minuten

Kurzschluss: Stromausfall im Landkreis Kitzingen

Am Freitag, 25. März, kam es um 11.19 Uhr im Landkreis Kitzingen in mehreren Ortschaften zu einem Stromausfall im 20-kV(Kilovolt)-Mittelspannungsnetz, schreibt die Die N-Ergie Netz GmbH in einer Pressemitteilung.