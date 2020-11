Am Montag kam es um 9.05 Uhr zu einem Stromausfall im Bereich Nordheim am Main. Betroffen waren laut Mitteilung der N-Ergie neben Nordheim auch Teile von Ober- und Untereisenheim sowie Escherndorf, Neuses am Berg, Prosselsheim und Schnepfenbach.

Durch Umschaltmaßnahmen im Netz konnten alle betroffenen Haushalte um 9.31 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. Der Stromausfall ereignete sich infolge von Netzarbeiten im Bereich Schernau, heißt es in der Meldung noch.