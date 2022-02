Kitzingen vor 3 Stunden

Strohbärenlauf und Weiberkiez: 5 fränkische Fastnachtsbräuche und ihre Bedeutung

In manchen Dörfern ziehen an Fasching in Stroh eingebundene Männer durch die Straßen. In der Rhön tragen die Menschen Masken aus Holz. Was hat es mit diesen Ritualen auf sich?