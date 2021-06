Zwei Männer haben sich am Montag um 15.10 Uhr in der August-Gauer-Straße in Kitzingen auf dem Globus-Baumarkt-Parkplatz gestritten. Im Verlauf des Streits ging einer der beiden Männer durch einen Schlag des anderen zu Boden und erlitt im Gesichtsbereich leichte Verletzungen. Der Mann wurde von einer BRK-Besatzung vor Ort ärztlich versorgt. Beide Männer gaben gegenüber der Polizei unterschiedliche Abläufe der Streitigkeit an, heißt es im Polizeibericht.

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Montag um 23 Uhr in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen zwischen einer Frau und einem 50-jährigen Mann. Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen verwiesen den Mann aus der Wohnung der Frau. Um 23.55 Uhr trafen die Polizisten im Bereich der Königsberger Straße wieder auf den Mann, der auf der Fahrbahn lief. Er pöbelte mehrere vorbeifahrende Autofahrer an und beleidigte die Polizisten, weshalb sie ihn in Gewahrsam nehmen.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.