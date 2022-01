Kitzingen vor 1 Stunde

Streit zwischen Vater und Sohn in den Marshall Heights endet blutig

Zu einem heftigen Streit zwischen einem 51-jährigen Mann und seinem 21-jährigen Sohn wurde die Polizei in der Nacht zum Sonntag in den Marshall-Heights-Ring in Kitzingen gerufen. Wie die Beamten schreiben, hatten die beiden Kontrahenten über den Tag hinweg eine größere Menge Alkohol konsumiert. Gegen 2.15 Uhr schlug der Vater seinem Sohn nach einem kurzen Disput mit der Faust unvermittelt ins Gesicht. Der Sohn wehrte sich ebenfalls mit Schlägen.