Bereits am Donnerstag eskalierte eine Streitigkeit zwischen drei Frauen. Diese wollten sich für eine Aussprache nach vorherigen Beleidigungen im Internet treffen. Während der Aussprache gerieten sie jedoch so in Streit, dass zwei 16-jährige Beschuldigte eine 19-jährige Geschädigte schlugen und am Boden liegend traten. Diese musste medizinisch versorgt werden. Im Rahmen der Ermittlungen kam laut Polizeibericht heraus, dass die beiden Jugendlichen der Geschädigten auch gedroht hatten. Sie erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung und Bedrohung.