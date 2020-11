Kitzingen aktualisiert vor 56 Minuten

Streit um eine Zigarette: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Wegen einer "geschnorrten" Zigarette kam es am Samstag gegen 17 Uhr in einer Wohnung in der Kitzinger Siedlung zu einem Streit zwischen einem 32-jährigen Mann und einer 30-jährigen Frau, wie die Polizei berichtet. Zusammen mit zwei weiteren Personen hielten sich die beiden in der Wohnung auf. Als die Frau sich eine Zigarette drehen wollte und dabei den Tabak eines Anwesenden benutzte, brachte das den 32-Jährigen in Rage und er warf der Frau vor "sich durchzuschnorren".