Streit in Kitzinger Gemeinschaftsunterkunft eskaliert

Zu einem Streit zwischen zwei jungen Somaliern kam es laut Polizeibericht am Sonntag in den Morgenstunden in der Gemeinschaftsunterkunft am Steigweg in Kitzingen. Dabei verletzten sich die beiden Streithähne gegenseitig. Gegen 2.45 Uhr schlug ein Mann einem anderen eine Glaslasche gegen den Kopf. Dieser zog sich dabei eine blutende Wunde zu. Der Verletzte setzte sich zur Wehr und es kam zu einer Rangelei, bei der sich beide an den Unterarmen durch die am Boden liegenden Scherben der Glasflache verletzten. Der Angreifer erlitt weiterhin noch eine Platzwunde an der Augenbraue. Beide Somalier mussten kurzzeitig in der Klinik Kitzinger Land behandelt werden. Einer der beiden Männer wurden anschließend in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen die Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.