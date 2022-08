Marktbreit vor 30 Minuten

Streit führt zum Fund einer Drogenaufzuchtanlage

Weil bei der Polizei in Kitzingen eine lautstarke Streitigkeit gemeldet wurde, konnte eine Drogenaufzuchtanlage gefunden werden. Der Streit wurde den Beamten am Samstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Marktbreit gemeldet. Die Polizisten stellten vor Ort fest, dass eine der beteiligten Personen in ihrer Wohnung eine kleine Aufzuchtanlage betrieb. Fünf Cannabispflanzen konnten die Polizisten in der Wohnung beschlagnahmen. Gegen die Betreiberin der Aufzuchtanlage wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmittel geführt.