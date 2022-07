Wiesentheid vor 55 Minuten

Streit eskalierte: Anwohner fühlte sich durch Gespräch gestört

Zu einem Streit kam es am Donnerstagabend, gegen 22.45 Uhr, in der Kanzleistraße in Wiesentheid, als sich ein 18-jähriger Mann mit seinem Freund unterhielt und sich ein 43-jähriger Anwohner hierdurch gestört fühlte.