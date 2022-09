Kitzingen vor 25 Minuten

Streit endete in der Zelle

Eine Meldung über ein streitendes Paar ging am Dienstag gegen 17.45 Uhr bei der Polizeiinspektion in der August-Gauer-Straße in Kitzingen ein. Auf einem Parkplatz traf die Streifenbesatzung die beiden amtsbekannten Streithähne an. Eine stark alkoholisierte Frau reagierte auf Ansprache uneinsichtig und aggressiv, weshalb ihr die Polizei den Gewahrsam ankündigte. Daraufhin trat sie gegen das Heck des Streifenwagens.