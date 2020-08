Streit bringt Polizei auf die Spur

Am Samstag gegen 9 Uhr wurde der Polizei Kitzingen ein lautstarker Streit aus einer Wohnung in Dettelbach gemeldet. Als die Streife dort eintraf, hatte sich der Streit bereits beruhigt. Beim Gespräch mit den Streitenden bemerkten die Beamten aber intensiven Marihuanageruch aus der Wohnung kommend, wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Auf den Verdacht angesprochen übergab ein 36-jähriger, der in der Wohnung war, den Beamten etwa zehn Gramm Marihuana, das er bei sich hatte. Gegen den 36-Jährigen wird jetzt eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Da in der Wohnung auch ein einjähriges Kleinkind lebt, wird das Jugendamt informiert.