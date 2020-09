Mainstockheim vor 1 Stunde

Streit auf Gartenparty endet in Schlägerei

Gleich mehrere Streifen der Kitzinger Polizei mussten wegen einer Schlägerei am Sonntagmorgen nach Mainstockheim ausrücken. Mehrere Jugendliche hatten zunächst in einer Gartenlaube am Main gefeiert, als gegen 0.20 Uhr drei ungebetene Gäste auf der Party erschienen, heißt es im Pressetext der Polizei.