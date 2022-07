Kitzingen vor 43 Minuten

Streit an der Tankstelle: Junge Frauen zerren sich an den Haaren

Eigentlich könnte man meinen, die Damen seien aus dem Alter herausgewachsen: Am Samstagmorgen zwischen 4 und 5 Uhr gerieten in der Tankstelle in der Repperndorfer Straße in Kitzingen zwei 20-Jährige aneinander. Dabei riss die eine Kontrahentin die andere an den Haaren zu Boden. Die Ursache der Auseinandersetzung bedarf weiterer Ermittlungen, schreibt die Polizei.