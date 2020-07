Straßenweinfest mal anders: WeinHeimeLig

Geschmückte Höfe, Gartentische auf Gehwegen und Nachbarn, die sich zuprosten: Das Konzept der Großlangheimer ist aufgegangen, auch unter Corona-Bedingungen fröhlich zu feiern. Mit Wein|Heime|Lig kehrte man gewissermaßen mit einem langen Wochenende zum Straßenweinfest zurück, trotz des Erfolgs von Wein|See|Lig.

Seit 2014 feiern die Großlangheimer eigentlich rund um See und Schlossruine, doch das Fest musste wegen der Pandemie heuer abgesagt werden. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, nahmen die Einwohner aber die Idee, vor ihren Häusern und unter Einhaltung der Corona-Regeln miteinander zu schöppeln, begeistert auf. Über 300 Weinpakete mit jeweils vier Weinen Großlangheimer Winzer waren bis Samstagabend verkauft worden.

So war Weinprinzessin Sandra Helmer, begleitet von Benjamin Baumann vom Orga-Team und Madeleine Irmler, am Samstag bis in die Nacht hinein mit den Großlangheimer Musikanten durch den Ort unterwegs. Sie überraschten die Feiernden mit ihrem Besuch und der Live-Musik. Mit einem derartigen Erfolg habe sie nicht gerechnet, sagte die Studentin. "Wein|See|Lig geht mir schon ab, aber es freut mich total, wie viele Langemer mitmachen." Am Montagabend lassen die Großlangheimer ihr ungewöhnliches Straßenweinfest dann ausklingen.