Bürgermeister Dieter Lenzer kündigte die baldige Fertigstellung der Ausstellung steinAlt an, die den unzähligen Funden und der reichhaltigen Sammlung von Karl Alt gewidmet ist. Er hatte zeitlebens alles zusammengetragen, was ihm in Feld und Flur unter die Augen kam. Es gehe zäh voran, erklärte das Stadtoberhaupt. Es seien noch Elektromontagen zu erledigen und einige Kleinmöbel sind in Auftrag gegeben.

Breiten Raum nahm der Ausbau der durch das Dorf führende Kreisstraße nach Altmannshausen ein. Der Kanalbau könnte noch im Herbst beginnen. Während der Landkreis für den Straßenbau mit Entwässerungsrinnen verantwortlich zeichnet, will die Stadt die Seitenbereiche neu gestalten, zudem soll die Bushaltestelle barrierefrei umgebaut und Glasfaserkabel eingebaut werden.

Der Ausbau erfolgt bis zur Einmündung der Dorfstraße, die Straßendecke wird jedoch bis zum Ortsschild bis etwa Mitte des Jahres 2023 erneuert. In der Bindlsgasse wird neu gepflastert und Kanalschächte erneuert. Am Schützenhaus lässt die Stadt zudem die Straßendecke erneuern.

Kritik am Busfahrern

Beim Thema Bushaltestelle gab es heftige Kritik am Buspersonal, das nicht wie vorgeschrieben die Dorfstraße zum Umfahren nutze, sondern – nicht ungefährlich – rückwärts in die Altmannshäuser Straße rangiere.

Als weiteres wichtiges Ziel nannte Bürgermeister Lenzer Maßnahmen um größere Mengen Niederschlagswasser aus dem Ortskern fernzuhalten. Dazu wird über ein Regenrückhaltebecken außerhalb des Ortes nachgedacht.

Beim Spielplatz zeichnet sich eine Neuanlage nahe dem Feuerwehrhaus ab. Lenzer kann sich eine Gestaltung mit Wasserlauf aus dem Löschweiher vorstellen.

Die Bürgerfragen: Christoph Volkmann kritisierte, dass Stromerzeugung auf Scheunendächern früher nicht möglich war. Lenzer informierte, dass nun dunkle Module in geschlossenem rechteckigem Feld grundsätzlich möglich seien, dass aber der Denkmalschutz mitrede.

Zur weiteren Frage nach Baulandausweisung sagte er, dass dies wegen Emissionen der Landwirtschaft schwierig sei. Am östlichen Ortsrand sei ein solches Gebiet aber in Vorbereitung.

Hubschrauberflüge der Amerikaner

Beim geforderten Ausbau der Straße Richtung Hellmitzheim habe die Stadt wenig Möglichkeiten, da es sich um eine Staatstraße handelt und Landesmittel derzeit knapp sind.

Wenig erfolgversprechend verlief auch die Frage nach Hubschrauberüberflügen. Zweiter Bürgermeister Hans Brummer erklärte, diese Flüge der Amerikaner erfolgten in Korridoren und werden angekündigt. Sie könnten zeitweise eingeschränkt, aber nicht eingestellt werden.

Die Stadt will Wege auf dem Dorffriedhof reparieren. An der evangelischen Kirche wird die Anregung von Ludwig Krämer verfolgt, eine Rampe für Barrierefreiheit einzurichten. Stefan Lenzer stellte schließlich den Antrag, Grundwasser auf Sulfateintrag zu testen, den er aus der Ablagerung von alten Gipsplatten befürchtet.