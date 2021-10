Krautheim vor 49 Minuten

Straße für etwa drei Wochen komplett gesperrt

Die Staatsstraße 2274 zwischen Obervolkach und Krautheim ist ab sofort für den Verkehr voll gesperrt. Der geplante Baubeginn vom 8. November wurde kurzfristig vorgezogen, so dass die Arbeiten bereits am Freitag, 29. Oktober, begonnen haben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. „Auch für die Anlieger besteht keinerlei Durchfahrtsmöglichkeit mehr, da ein Rohrleitungsgraben die Staatsstraße 2274 quert und der Bau mit den nötigen Grabungsarbeiten beginnt“, erklärt Krautheims Ortssprecher Dieter Söllner. Die Vollsperrung wird circa drei Wochen dauern, abhängig von der Wetterlage.