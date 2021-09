Die Straße Am Stadtgraben in der Kitzinger Altstadt ist gesperrt. Der Kraftverkehr kann sie nicht mehr passieren. Für Fußgänger bleibt auf einer Straßenseite ein schmaler Durchgang offen und mit ihm der Zugang zur Drogerie Rossmann. Die Sperrung soll bis 2023 dauern, erklärte die Stadtverwaltung auf Nachfrage.

Der Grund für die Sperrung: Das ehemalige Kaufhaus Storg wird aufwändig saniert und in den oberen Stockwerken zu Wohnraum umgebaut. In diesem Zuge wird die alte Fassade abgebaut und durch eine Neugestaltung ersetzt. Damit wird eine Bausünde aus den 1970er-Jahren beseitigt. Da das Storg-Grundstück bis an die Grenze bebaut ist, ist die Sperrung erforderlich, um Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden.