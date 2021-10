Kitzingen vor 1 Stunde

Strahlende Gesichter beim TGK-Sportfest

Viele glückliche Gesichter gab es beim Sportfest der Turngemeinde Kitzingen in der Sportanlage im Sickergrund. Etwa 100 Kinder ab Vorschulalter sorgten von 14 Uhr bis 17 Uhr für reges Treiben an den zwölf Stationen in der Turnhalle und auf dem Freigelände. Die zahlreichen Helfer der TG Kitzingen hatten sich abwechslungsreiche und altersgerechte Aufgaben einfallen lassen und freuten sich über die vielen positiven Rückmeldungen von Eltern und Kindern. Ob Hürdenlauf, Rollbrettschwimmen oder Fahrradparcours - die Kinder konnten sich in vielen verschiedenen Bereichen sportlich ausprobieren, neue Sportarten kennenlernen und Stempel auf ihrem Laufzettel sammeln. Für den ausgefüllten Zettel gab es zum Schluss einen Gutschein für einen Turnbeutel.