In vielen Kommunen des Landkreises Kitzingen und dem an Seinsheim angrenzenden Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windheim gibt es eine kommunale Verkehrsüberwachung bereits. Manche, wie die Stadt Uffenheim zum Beispiel, ließen zum Start in einem Zeitraum von vier Wochen gelbe Karten statt Strafzettel verteilen, um die Verkehrsteilnehmer auf ihr Fehlverhalten freundlich hinzuweisen. Foto: Gerhard Krämer