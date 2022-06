Mainbernheim vor 1 Stunde

Stoßstange eines Skoda Oktavia beschädigt

Am Montag wurde in Mainbernheim zwischen 8 und 15 Uhr in der Badgasse ein Auto beschädigt, berichtet die Polizei. Eine unbekannte Person hinterließ einen Schaden an der Stoßstange eines grauen Skoda Octavia. Dem Schadensbild nach könnte das durch ein Eisenrohr passiert sein, so die Polizei. Die Kosten für die Reparatur schätzt sie auf rund 2000 Euro.