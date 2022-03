Geiselwind vor 1 Stunde

Storchenpaar in Geiselwind wieder vereint

Sie sind wieder zusammen: Das Geiselwinder Storchenpaar ist seit vergangenen Samstag vereint. In den frühen Morgenstunden traf der zweite Storch ein - und bereits am Nachmittag begann der gemeinsame Nestbau und die Futtersuche in den Ebrachtalauen. Aufgrund der Ringnummer ließ sich laut Bürgermeister Ernst Nickel feststellen, dass es ich beim diesjährigen Paar um einen der beiden Störche aus dem vergangenen Jahr handelt. Die beiden haben bereits einige Winterstürme und sehr kalte Nächte in Geiselwind zusammen verbracht und unbeschadet überstanden. Ab jetzt heißt es Daumen drücken -für einen guten Bruterfolg.