Der Geiselwinder Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung eine Änderung des Flächennutzungsplans abgelehnt und so den Bebauungsplan für das Vorhaben Sondergebiet im Ortsteil Rehweiler vorerst auf Eis gelegt. Damit muss der Investor und Betreiber einen neuen Plan vorlegen, um auf dem Gelände des ehemaligen Waldgasthofs eine Fläche als Sondergebiet ausweisen zu können. "Der Gemeinderat beschließt, das Ganze mit der derzeit vorgelegten Planungsgrundlage nicht weiterzuführen". So fasste Bürgermeister Ernst Nickel den Beschluss zusammen, der nach eingehender Diskussion zustande kam.

Mit der Ablehnung trugen die Räte den Bedenken einiger Bürger des rund 280 Einwohner zählenden Ortsteils Rehweiler Rechnung. Diese fürchten Einschränkungen durch die geplante Eventanlage. Eine eigens gegründete Bürgerinitiative führte an, dass es für den Fall einer Zustimmung zu den aktuellen Plänen mit der Ruhe im Dorf vorbei sei. Zudem könnten wirtschaftliche Nachteile für einige Bürger entstehen, lauteten weitere der vorgebrachten Argumente.

Flächennutzungsplan bleibt unverändert

Hintergrund ist, dass Besitzer Dieter Öchsner auf einem insgesamt 3,5 Hektar umfassenden Areal des einstigen Waldgasthofs eine Fläche von 2,8 Hektar zur Nutzung als Eventgastronomie beantragt hat. Sie soll im östlichen Bereich des Grundstücks, direkt im Anschluss an die Gaststätte und die Hotelanlage, entstehen. Bisher wurden diese Flächen landwirtschaftlich genutzt. Damit der Besitzer seine Vorstellungen verwirklichen kann, muss die Gemeinde den bestehenden Flächennutzungsplan ändern.

Das geschieht also zunächst nicht. Die Gemeinde zeigt sich aber weiterhin zu Gesprächen bereit, wie sich aus den Redebeiträgen der Gemeinderäte heraushören ließ. Investor Öchsner solle den Eventbereich verkleinern und damit einen Kompromiss mit den Bürgern auf den Weg bringen, schlug etwa Ratsmitglied Moritz Strohofer vor.

Zu Beginn der Beratungen zu diesem Thema hatte Gemeinderätin Margot Burger ihre Punkte klargelegt, warum sie gegen die Änderung des Plans und damit gegen das Vorhaben Eventgastronomie stimmen werde. Zum einen würden Umwelt und Naturschutz eingeschränkt. Zum anderen verwies sie auf Nachteile für bereits bestehende Unternehmer im Ort. Dabei führte sie den landwirtschaftlichen Betrieb an, der direkt an die Flächen angrenzt. Dieser werde "auf jeden Fall beeinträchtigt". Auch die Musikakademie sowie eine Ferienanlage, sinnigerweise mit dem Namen "Oase der Ruhe" wären betroffen. Beide nach Burgers Meinung Bestandschutz. Außerdem gehe es ihr um den Schutz der Bürger in Rehweiler generell. Es sei nicht abzusehen, wie sich deren Lebensqualität verändern werde mit der Eventanlage.

Sorgen um den Frieden im Dorf

Auch andere Ratsmitglieder, wie Simon Seitz und Christian Wittmann, sahen eine Beeinträchtigung des landwirtschaftlichen Betriebs sowie eine Störung des Dorflebens für den Fall einer Zustimmung zum aktuellen Plan. Eva-Sophia Rückel gab zu bedenken, dass immerhin über 70 Bürger aus dem Ortsteil gegen die Anlage unterschrieben hätten.

Bürgermeister Nickel und Verwaltungsleiter Wilfried Hack hatten zunächst darauf hingewiesen, dass der Flächennutzungsplan das Formelle regele. Einschränkungen und genauere Festlegungen könne die Kommune noch später beim Bebauungsplan vornehmen. Dass dort etwa große Events, wie in Geiselwind stattfinden , sei sowieso vom Tisch, argumentierte Nickel. Das überzeugte die Räte jedoch nicht.