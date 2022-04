Mainbernheim vor 1 Stunde

Stolpersteine gereinigt

Bei einem Rundgang haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde die Stolpersteine in Mainbernheim gereinigt. Begleitet wurden Sie von Gerlinde Wagner und Altbürgermeister Karl Wolf, der auch die Idee zu dieser Aktion hatte. An den einzelnen Stationen des Rundgangs berichtete Karl Wolf den Konfirmandinnen und Konfirmanden vieles aus der Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde in Mainbernheim. Während die einzelnen Stolpersteine gereinigt wurden, erzählte Gerlinde Wagner den Jugendlichen von den Menschen, deren Namen auf den Stolpersteinen stehen und an die jeder einzelne Stein erinnern will.