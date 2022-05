Hüttenheim vor 44 Minuten

Stöbern, staunen und schmecken beim Kirchenburgmarkt

Alle Liebhaber für Kunsthandwerk, Pflanzenfreunde und Genießer sind am Sonntag, 15. Mai, zum Kirchenburgmarkt in Hüttenheim eingeladen. In und um die historische Kirchenburganlage bieten Künstler, Handwerker und Direktvermarkter viele neue Ideen, Tipps und Trends rund um das Kunsthandwerk, informiert eine Pressemitteilung der Gästeinformation Markt Willanzheim.