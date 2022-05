Dettelbach aktualisiert vor 42 Minuten

Nachbarschaftsbesuch der Schmerzensmutter

Viele Bewohnerinnen und Bewohner hatten sich zur Maiandacht im Garten der Seniorenresidenz Phönix Dettelbach eingefunden, oder saßen bei offenen Fenstern in ihren Zimmern und es hatte den Anschein, dass selbst die Vögel in der Sträuchern mit einstimmten bei der Freude beim Singen der herrlichen Maienlieder. Vor dem wunderschönen Ambiente des Gartenteichs mit dem plätschernden Brunnen und der Kulisse des "Alten Krankenhauses" im Mittelpunkt der Stunde: die Kopie der "Schmerzhaften Madonna" aus der Wallfahrtskirche gleich nebenan. Es hat die Teilnehmer sehr berührt, war es doch wie ein Nachbarschaftsbesuch der Gottesmutter in ihrer behüteten Umgebung. Am Ende des Marienmonats nochmals viel Vertrautes: Lieder und Texte, Gebete inmitten der wunderbaren Natur. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Rita Selzam am Schifferklavier, unterstützt von Irene Stockmann, die zusammen mit Doris Reinlein vom Seniorenkreis Dettelbach mit Diakon Lorenz Kleinschnitz die Feier leiteten. Dieser sprach den Beschäftigungsassistentinnen ein großes Lob aus, hatten sie es doch ermöglicht, dass so viele Bewohnerinnen und Bewohner diese Stunde "live" miterleben konnten. "So was Schönes, hat uns gut getan, danke", so der Tenor. Als "Give a Way" gab es das aktuelle Wallfahrtsblättchen für die Pilger aus der Wallfahrtskirche mit dem Dettelbacher Wallfahrtslied.