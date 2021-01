Nachdem die Sternsingern in diesem Jahr in Marktbreit und Ortsteilen nicht von Haus zu Haus ziehen dürfen, können die Menschen zu den Sternsingern in die Kirchen kommen, wie es in einem Presseschreiben von Pastoralreferent Klaus Schmalzl heißt.

Unter dem Motto "Kindern Halt geben" sammeln die Sternsinger auch heuer wieder Spenden für notleidende Kinder weltweit. Zugleich entbieten sie den Segen für die Familien, überreichen die Aufkleber "C+M+B+2021" für die Haustüren und freuen sich natürlich auch über abgepacktes Süßes.

Anzutreffen sind die Sternsinger am 6. Januar zusätzlich zu den Gottesdiensten in den einzelnen Orten noch um 11.30 Uhr in der katholischen Kirche in Marktsteft, um 15 Uhr in der evangelischen Kirche in Gnodstadt, um 15.30 Uhr in der katholischen Kirche in Obernbreit und um 16 Uhr in der katholischen Kirche in Marktbreit.