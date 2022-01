Wiesentheid vor 1 Stunde

Sternsingeraktion 2022 in Wiesentheid

Nachdem im letzten Jahr coronabedingt die Sternsinger nicht losziehen durften, war es in diesem Jahr wieder erlaubt. Nach einem Gottesdienst mit feierlicher Aussendung, zelebriert von Pfarrer Dr. Matthias Eller, der auch im Livestream übertragen wurde, zogen die Mädchen und Jungen los in die Gemeinde. In Wiesentheid waren insgesamt vier Gruppen mit Kreide, Weihrauch und Sammelbüchse unterwegs, die die angemeldeten Häuser unter Beachtung er geltenden Hygienebestimmungen besuchten und mit dem Spruch 20* C+M+B * 22 segneten. Im Vorfeld gab es bei einer Gruppe etwas Aufregung. Aufgrund von Coronaregeln mussten sich nämlich zwei Minis in Quarantäne begeben. Doch dort wurde nicht lange "der Kopf hängen gelassen". Im Gegenteil - Einfälle muss man nur haben. Und so wurde eine eigentlich nur als Scherz ausgesprochene spontane Idee kurzfristig wirklich in die Tat umgesetzt. So drehten der Sternträger und der Melchior dieser Gruppe zu Hause bei sich ein kleines Video. Die anderen Minis in dieser Gruppen spielten dann, an der entsprechenden Textstelle, das Filmchen von den daheim gebliebenen Königen auf ihrem mitgenommen Tablet ab. So war die Gruppe dann irgendwie doch vollständig. Natürlich bekamen die beiden Sternsinger, die nicht direkt mit teilnehmen konnten auch etwas von den gesammelten Süßigkeiten ab. Am Ende dieser Aktion möchten sich die Sternsinger von Wiesentheid nochmal bei allen Spendern bedanken. Es kam nämlich eine stolze Summe von über 2000 Euro zusammen, die nun an Familien in Afrika gespendet wird. So haben die Minis Segen in die Häuser gebracht und sind dadurch selber zusammen mit Ihnen zum Segen für andere geworden!