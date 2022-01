Mainstockheim vor 1 Stunde

Sternsinger vor dem Rathaus

Mit nur zwei Gruppen besuchten die Sternsinger unter Corona Bedingungen in Mainstockheim nach der Aussendung in der Kirche durch die Gottesdienstbeauftragte Heike Appold auch das Rathaus mit Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs (links) sowie seinem Stellvertreter Ralf Menger. Ansonsten haben die Sternsinger dieses Mal nur an drei zentralen Orten gesungen, wo die Mainstockheimer die vorher in den Briefkasten verteilten Spendentüten abgeben konnten.