Sternsinger sammeln 1100 Euro

In diesem Jahr waren die Sternsinger wieder live unterwegs und überbrachten nach der Aussendung im Gottesdienst den Segen in rund 30 Häuser. Der Erlös von mehr als 1100 Euro war für den Verein Mix for Kids bestimmt. Der Verein unterstützt Projekte in Indien und Albanien sowie die Würzburger Klinikclowns. 2021 wurden in Indien Covid-Hilfspakete verteilt, Gesundheitsvorsorge angeboten sowie ein Fußball- und Ernährungsprojekt speziell für Mädchen, um ihr Selbstvertrauen zu stärken. In Albanien gibt es Stipendien für Schülerinnen bis hin zum Abitur. Mix for Kids arbeitet zusammen mit einer katholischen Bildungseinrichtung in Shkodra, wo Kinder unter anderem ein warmes Mittagessen erhalten und an einem Sommercamp teilnehmen können.