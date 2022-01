Astheim vor 1 Stunde

Sternsinger in Astheim

Die Sternsinger waren in Astheim (natürlich mit Abstand und Maske) wieder unterwegs und freuten sich über offene Pforten und Spenden für das Kindermissionswerk. Die Spenden gehen 2022 an Kinder im Sudan und dem Motto "gemeinsam geht's". Nach dem Gottesdienst wurden die Sternsinger und deren Kreide für den Segensspruch 20*C+M+B*22 an den Türen von Pfarrer i.R. Hermann-Josef Schöning gesegnet und in die Astheimer Straßen ausgesendet.