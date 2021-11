Dettelbach aktualisiert vor 56 Minuten

Stern-Bräu erweitert seine Ausstellung

Die wenigsten Menschen wissen, dass die Stadt Dettelbach nicht nur eine Wein-, sondern auch eine Bierstadt war. Wie viele fränkischen Gemeinden hatte auch Dettelbach Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Brauerei - und noch dazu eine besondere. 1887 gründeten Dettelbacher Bürger, darunter der damalige Bürgermeister, Handwerker, Kaufleute und Ärzte eine eigene Brauerei - die Stern-Bräu. Anfangs florierte das Geschäft, bis zu 60 Mitarbeiter, darunter natürlich viele Dettelbacher, fanden dort Arbeit. In den 1970er Jahren endete dann die Geschichte der Dettelbacher Brauerei, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach dem Anschluss an einen finanzstarken Konzern folgte drei Jahre später das Aus.