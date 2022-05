Kitzingen vor 21 Minuten

Steinerne Brücke und Nepal-Himalaya-Park

Regensburg, die Metropole der Oberpfalz und der Himalaya-Nepal Park in Wiesent waren die Ziele einer Tagesfahrt des VdK Ortsverbandes Kitzingen. In Regensburg Stadtmitte angekommen wurden die VdK'ler von zwei versierten Stadtführerinnen empfangen, die in einem 90-minütigen Rundgang Geschichte und Gegenwart der über 2000 Jahre alten Stadt Revue passieren ließen. So wurde im Keller eines Parkhauses z.B. die römische Stadtmauer bestaunt. Auch das ehemalige jüdische Viertel um den Neupfarrplatz durfte nicht fehlen. Schließlich gelangte die Gruppe über den Domplatz zur steinernen Brücke und zum Besucherzentrum Welterbe. Vom Schwanenplatz wurde die Weiterfahrt nach Wiesent angetreten. Den Gästen aus Kitzingen noch weitgehend unbekannt, eröffnete der Himalaya-Nepal Park ungeahnte Einblicke in einen Schaugarten mit über 1000 verschiedenen Pflanzen der Himalaya Region. Kernstück der Anlage, einem ehemaligen Steinbruch, ist jedoch der nepalesische Pavillon, welcher nach der Expo 2000 in Hannover, von dem Fabrikanten Heribert Wirth dort originalgetreu wieder aufgebaut wurde. Nach Angaben des Betreibers ist es das einzige Gebäude, in dem Schreine von Buddhisten und Hindus zusammen in einem Bauwerk zu finden sind. Es ist von verschiedenen Gartenanlagen umgeben. Dazu gehören ein Teehaus, ein nepalesisches Glockenspiel und ein großer Teich mit lebensgroßer Buddha-Figur. Mit vielen neuen Eindrücken behaftet wurde über Beilngries-Paulushofen mit Einkehr, die Rückreise angetreten.