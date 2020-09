Castell vor 7 Minuten

Steigerwaldklub traf sich zur September-Wanderung

Zwischen zwei Regentagen zeigte sich das Wetter von seiner, zumindest für Wanderer, besten Seite: Die Temperatur war mit 15 Grad ideal, dazu schien die Sonne. Der Steigerwaldklub, Zweigverein Castell, startete seine September-Wanderung in Oberntief, einem Stadtteil von Bad Windsheim, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Auf dem Steigerwald Panoramaweg ging es auf die Höhe, dort verließen sie ihn und wanderten auf dem örtlichen Rundweg zum Ziel Herbolzheim. Der Weg führte durch einen wunderbaren Laubwald mit Eichen, Buchen, Ahorn, Birken sowie mit einer reichen Bodenflora. Der Rückweg machte die Gruppe auf dem Panoramaweg, der Anstieg ließ manches Gespräch verstummen. Aber die kleine Anstrengung hatte sich gelohnt, so die Mitteilung.