Iphofen vor 57 Minuten

Steigerwaldklub Iphofen unterwegs auf der Nagelfluhkette

Am 31. Juli machten sich fünf Bergfreunde auf in das Allgäu. Dieses Mal hatten sie sich die Nagelfluhkette vorgenommen. Sie wollten die schöne Bergwelt und die tollen Aussichten genießen. Die ersten Höhenmetern überwanden diese mit der Mittagsbahn von Immenstadt aus bis zur Bergstation der Mittagsbahn auf 1453 Metern. Zu Fuß ging es weiter vorbei am Bärenköpfle, einem unscheinbaren Steinhaufen. Hier sahen wir schon unser erstes Zwischenziel, den Steineberg. Der Aufstieg gestaltete sich in Serpentinen über Schotter und Wurzelwerk anstrengend und schweißtreibend. Unter dem Gipfel angekommen hatten wir uns in der Gruppe abzustimmen: über die Steigleiter oder eher den Umweg auf dem steilen Bergpfad? Wir entschieden uns für den sicheren Weg um den Steineberg herum auf dem Bergwanderweg zu bleiben. Dafür konnten wir zum ersten Mal die tolle Aussicht zurück in das Illertal genießen.