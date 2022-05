Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen auf Wanderschaft

Mit 32 Mitgliedern und Gästen wanderten wir auf der Traumrunde um Marktbreit. Durch die verwinkelten Gassen der Altstadt von Marktbreit führte unser Weg hoch in Richtung Ohrenberg. Mit weiten Blicken und über schöne Wiesen- und Feldwege ging es dann hinunter nach Obernbreit. Vorbei an der Hl. Kreuzkapelle mit den Symbolfiguren der "Huckelkätz" auf einer Steigung wieder aufwärts zur Obernbreiter Kanzel. Zur Freude aller wurden wir hier am Weinberg mit einem Silvanerschoppen begrüßt. Nach einer weiteren Rast am Waldrand waren wir gestärkt für den Aufstieg zum Gertholz. Von dieser Höhe kann kein Ausblick bis zum Schwanberg, zum Weinparadies und fast über den gesamten Uffenheimer Gau schöner sein. Über Streuobstwiesen und im Schatten eines Wäldchens. querte unser Weg den Schwedengraben, ein geologisches und biologisches Naturdenkmal mit besonders erhaltenswerten Bäumen. Der folgende steile Abstieg über den romantischen jedoch nicht ganz unschwierigen "Liebespfad" zur St. Moritz-Kapelle wurde ohne Probleme bewältigt. Hier von der Bank vor der Kapelle, genossen wir noch einmal den unverwechselbaren Blick auf die Windungen des Mains in seinem Dreieck. Von dieser Wanderung, dazu bei bestem Wetter auf dieser eindrucksvollen und gut ausgeschilderten Strecke, waren alle Teilnehmer*rinnen begeistert. Der Schlusshock und die gute Bewirtung im "Fränkischen Hof" war dann der krönende Abschluss dieser empfehlenswerten Wanderung.