Die Kulturwanderwege sind vom Spessartprojekt initiert. Im Bereich des Maindreiecks sind fünf Rundwege eingerichtet. Sie führen alle durch interessante Landschaften und Orte. Der von uns begangene Weg steht unter dem Motto "Vom Charme der zweiten Reihe". Er wurde 2020 eröffnet.

Am Treffpunkt in Castell hatten sich sechs Wanderfreunde eingefunden. Das Wetter zeigte sich nicht von seiner besten Seite, es regnete leicht. Trotzdem starteten wir nach Theilheim, wo wir am Sportheim parkten. Der leichte Regen hielt bis zu unserem Ziel Randersacker an.

Für den Hinweg nach Randersacker wählten wir den längeren Teil. Nach der Durchquerung des Ortes, mit interessanten Häusern und einem kleine Park, ging es über die Höhe weiter. Nach einigen Ab-und Aufstiegen erreichten wir den "Urlausturm". Er wurde 2015 durch die Winzerfamilie Urlaub aus Theilheim errichtet. Der Weg führte durch die Weinlage Altenberg mit nicht flurbereinigten Flächen. Besonders auffällig sind die Steinrutschen, insgesamt eine Landschaft wie man sie kaum noch antrifft. Diese Steinrutschen entstanden durch jahrhundertelanges Sammeln der Feldsteine, sie wurden zwischen den einzelnen Parzellen aufgehäuft und bilden heute ein Refugium für seltene, wärmeliebende Tiere und Pflanzen. Der nächste Haltepunkt war der "Ausblick Randersacker". Über das Städtchen reicht der Blick über den Main bis nach Würzburg. Der Abstieg war schnell geschafft. Durch den Altort mit seinen sehenswerten Ortsbild, über das es viel zu schreiben gäbe, ging es zu unserer Einkehr, den Winzerhof Urlaub.

Nach dem Mittagessen war der Aufstieg, übrigens ohne Regen, zum "terroir f" Punkt eine letzte Anstrengung. Aber es lohnte sich, der Ausblick ins Maintal war die Mühe wert. Der weitere Weg verläuft ziemlich eben durch die Felder, den Wald bis zu unseren Autos am Sportheim.

Der Wanderweg mit einer Länge von 13 Kilometer ist gut mit dem gelben EU-Schiffchen auf blauem Grund ausgeschildert.

Von: Horst Hoffmann (Wanderwart, Steigerwaldklub Castell)