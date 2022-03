Greuth vor 1 Stunde

Steigerwaldklub auf Wanderschaft

18 Wanderer hatten sich an diesem sonnigen Frühlingstag am Treffpunkt in Castell eingefunden. In Fahrgemeinschaften fuhren wir zum Ausgangspunkt Großgressingen. Erstes Wanderziel war Kleingressingen. Ab da folgten wir dem Wanderzeichen E5 bis zur Kreuz Kapelle oberhalb des Weilers Hof Lilach. Sie wurde 1877/78 im neuromanischen Stil erbaut. E4 führte uns dann bis Großbirkach. Kurz vor dem Ort bietet sich ein schöner Blick auf die außerhalb des Ortes stehende evangelische Kirche St. Johannis. Auf dem Weg dorthin gibt es immer wieder weite Blicke in die Landschaft. In Großbirkach kehrten wir im Gasthof "Schwarzer Adler" "ein. Hier wurde unsere Gruppe durch fünf Autowanderer verstärkt. Der Rückweg erfolgte über den Weiler Winkelhof, wo sich das Forsthaus des "Revier Winkelhof"für diesen Forstbereich befindet. Wir befanden uns wieder auf dem Weg E4 und stießen kurz vor Großgressingen auf die Kirche St. Rochus. Sie liegt auf der Höhe über dem Dorf in der Flur. Der restliche Weg war dann schnell geschafft. Auf dem Weg sahen wir schon die ersten Frühlingsblüher, z.B. Huflattich und Anemonen und natürlich schon blühende Hecken, Schlehen etc.