Kitzingen vor 53 Minuten

Steigerwaldbahn-Trasse: Vom Schandfleck zu einem Traum-Fahrradweg?

Das Ende der Steigerwaldbahn scheint eingeläutet. Was aber passiert nach der Entwidmung? Was plant der Besitzer, was die Anrainer? Immer öfter fällt das Stichwort Fahrradweg.