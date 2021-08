IG-Metaller Stefan Belik ist neuer Vorsitzender des DGB im Landkreis Kitzingen. Er wurde von der Delegiertenversammlung des DGB-Kreisverbandes im Volkacher Schelfenhaus einstimmig gewählt. Darüber informiert der Deutsche Gewerkschaftsbund in einer Pressemitteilung.

Der DGB-Kreisverband Kitzingen vertritt die Interessen von etwa 6700 Gewerkschaftsmitgliedern im Landkreis gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik. Belik löst den Nordheimer Sebastian Braun ab, der dem Kreisverband seit 2014 vorstand. Der 47-jährige Belik, stellvertretender Betriebsratsvorsitzenden der Firma Baumüller, skizzierte in der Versammlung seine Vorstellungen der Gewerkschaftsarbeit für die nächsten vier Jahre. So wolle er Sorge tragen, dass die Interessen der Beschäftigten vor Ort vom DGB thematisiert werden, seien es kommunal-, landes- oder bundespolitische Themen. Dabei setze er auf die gemeinsame Schlagkraft der acht im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften, so die Mitteilung.

Dem neuen DGB-Kreisvorstand gehören an: Siegfried Steiner (Verdi), Julian Oechsner (EVG), Ibo Ocak (NGG), Klaus Schneider (IG Metall), Gerhard Hess (IG BCE), Klaus Hoffmann (IG Bau) und Vorsitzender Stefan Belik (IG Metall).