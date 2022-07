Zahlreiche kleinere und größere Projekte hat der Gemeinderat Martinsheim in einer internen Aufgabenliste zusammengestellt, um den Fortschritt besser überwachen zu können. Künftig soll diese am Ende jeder Sitzung kurz durchgesprochen und aktualisiert werden. In der Sitzung im alten Schulhaus in Gnötzheim kamen gleich einige neue Einträge hinzu.

So ist zum Beispiel in Gnötzheim das Staubecken am Bach in der Nähe des Schwimmbades, das als Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr dient, verschlammt und sollte gereinigt werden. Bei der gemeindeeigenen Bahnbrücke in Gnötzheim müssen einige Ausbesserungsarbeiten durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden. Außerdem sollen für zwei Defibrillatoren Angebote eingeholt werden, die für Gnötzheim nahe des Schwimmbades und in Unterickelsheim beim Feuerwehrhaus vorgesehen sind. In Martinsheim und Enheim sind bereits seit einigen Jahren öffentlich zugängliche Defibrillatoren vorhanden.

Zaun wurde noch nicht geliefert

Bürgermeister Rainer Ott erläuterte zum beschädigten Zaun am Bach in der Nähe des Schwimmbades in Gnötzheim, dass zwar der Bauhof den neuen Zaun aufbauen wird, dieser jedoch bislang nicht geliefert wurde. Die Planung für die für dieses Jahr vorgesehene Kanalbefahrung in Gnötzheim liegt beim Ingenieurbüro Horn, welches nochmals daran erinnert werden soll.

Der Elternbeirat des Kindergartens kritisierte die neuen Gebühren, wobei vor allem bemängelt wurde, dass wegen Personalmangels und verkürzten Öffnungszeiten es teilweise gar nicht möglich ist, gebuchte Stunden auch tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Das Thema soll im Rat nochmals besprochen werden, versicherte Rainer Ott.

Die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Enheim wurde genehmigt. An der geplanten Stelle im Ortsbereich steht derzeit eine Siloanlage, die beseitigt werden soll. Außerdem ist die Erschließung nicht gesichert, weshalb ein städtebaulicher Vertrag geschlossen wird, der regelt, dass die Bauleute die Kosten für Planung und Ausführung übernehmen.

Beachparty statt Zeltlager

Die Kreisjugendfeuerwehr hat angefragt, ob sie im Schwimmbad in Gnötzheim eine Veranstaltung durchführen dürfen, berichtete Rainer Ott. Der Spielnachmittag am 27. August mit anschließender Beachparty soll zwischen 14 und 15 Uhr beginnen und bis 22 oder 23 Uhr dauern. Als kleiner Ersatz für das Jugendzeltlager, das auch in diesem Jahr nochmals ausfällt. Die Gemeinde erklärte sich grundsätzlich damit einverstanden.

Für das Baugebiet in Gnötzheim ist für den 8. bis 10. August vorgesehen, die Straße zu asphaltieren, informierte der Bürgermeister. Grundstücke können jedoch erst verkauft werden, wenn sie vermessen sind. Das wird voraussichtlich im September geschehen, weshalb er mit frühestens Ende September rechnet.