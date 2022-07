Die neue Arbeitsgemeinschaft (AG) "Pilotprojekte Weinbergsbewässerung" hat ihre Arbeit aufgenommen. Bei einem Pressegespräch am Donnerstag im Nordheimer Rathaus stellte sich der neue Umsetzungsmanager Wolfgang Marquard, der die Projekte seit dem 18. Juli leitet, vor. An der AG beteiligt sind die Kommunen Nordheim, Sommerach, Oberschwarzach, Iphofen sowie die ILE Mainschleife Plus, ILE MainSteigerwald und ILE Südost 7/22.

Zweck der AG ist die personelle Unterstützung für die Umsetzung der Pilotprojekte. Die Stelle des Umsetzungsmanagers wird vom Amt für ländliche Entwicklung gefördert. Hintergrund ist, dass der Klimawandel und die damit verbundene zunehmende Trockenheit die Winzer in der Region zum Handeln zwingt. Der Präsident des fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann, erläuterte, dass die Staatsregierung spezielle Pilotprojekte zur wassersparenden Weinbergsbetröpfelung fördert. Steinmann freute sich über die getroffenen politischen Entscheidungen, die Investition in die Kulturlandschaft und die professionelle Begleitung der Winzer bei der Umsetzung der Maßnahmen. Mit Blick nach vorne sagte er: "Wir brauchen so viele Speicherbecken, wie möglich sind."

Bei den Förderungen geht es um Millionenbeträge

Dass es bei den Fördermaßnahmen um Millionenbeträge geht, wusste Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Säger. "Wir haben wieder ein sehr trockenes Jahr und müssen in die Pötte kommen", so ihre Stellungnahme. Niedrigwasser und hohe Temperaturen im Main kämen hinzu. Große Vorteile durch die neue Zusammenarbeit sah Sommerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher vor allem auch für die gesamte Weininsel.

Wolfgang Marquard, der sein Büro im Nordheimer Rathaus bereits bezogen hat, stellte klar: "Wir arbeiten für die Winzer." Gemeinsam müsse man die Finanzlast stemmen. Die Kosten müssten dabei im Rahmen bleiben. Erfreulich, so Marquard: "Jedes Projekt bekommt seinen eigenen Sachbearbeiter beim Wasserwirtschaftsamt." Dass der akute Wassermangel in den Weinbergen bereits für Ausfälle in Qualität und Quantität gesorgt hat, schilderten die beiden Nordheimer Winzer Winfried Glos und Markus Schneider.