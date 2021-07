Im September startet die Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung in Kitzingen mit einer neuen Schulform. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen hervor. Sie führe zum Abschluss als Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung und gleichzeitig zur staatlich geprüften Hauswirtschafterin. Darüber hinaus könne man sich zum Alltagsbegleiter für Pflegebedürftige oder zur Referentin für Ernährung ausbilden lassen und habe damit Möglichkeit zur Abrechnung mit der Pflegekasse.

Am Unterrichtsort, der Landwirtschaftsschule in Kitzingen, Mainbernheimer Straße 103, finden am Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Juli, Infotage statt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Der Unterricht findet über 20 Monaten statt, jeden Mittwoch und einmal im Monat donnerstags. Der Besuch der Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung ist kostenfrei, lediglich für Bücher, Arbeitsmaterialien und Exkursionen entstünden Kosten.