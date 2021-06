Dettelbach vor 44 Minuten

Start des Dettelbacher Zinnen-Schoppens

Am Freitag wurde der erste Dettelbacher Zinnen-Schoppen eröffnet. Zahlreiche Besucher aus Dettelbach, Würzburg und den umgebenen Landkreisen kamen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Dettelbacher Weinprinzessin Franziska II. eröffnete ganz offiziell den Zinnen-Schoppen. Passend zu den sommerlichen Temperaturen zauberten Bernhard Schäfer und Alexandra Borst mit besonderen italienischen Hits ein italienisches Flair in die Weinstadt Dettelbach. An den kommenden Freitagen werden sie wieder live auf der Zinne dabei sein, jeden Freitag unter einem anderen Motto. Vorerst bis Mitte Juli hat man die Möglichkeit, die lauen Sommerabende mit einem Glas Dettelbacher Wein auf der Zinne am Marktplatz ausklingen zu lassen. Die Termine sind der 24., 25. Juni, 1., 2., 9. und 16. Juli, jeweils von 17 bis 21 Uhr. Die Registrierung ist über die Luca APP oder eine Registrierung über eine Gästeliste beim KuK. Dettelbach, E-Mail: tourismus@dettelbach.de oder Tel.: (09324) 3560 möglich.